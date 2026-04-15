こんにちは、シューフィッター佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。ホルムズ海峡の危機が続いています。執筆時点では、日本の船舶もごく一部は通過したものの、大多数の輸送船が動いていません。困ったことに、靴はほぼ全部石油でできています。「いや、革靴はちがうでしょ？」と思われるか