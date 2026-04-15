悠仁さまが筑波大学に入学されてから1年。将来の天皇を迎え入れて2度目の春を迎えた同大学はいま、新入生歓迎（新歓）シーズンのさなかにある。【写真】ファミレスで食事後、ご学友と外で会話をされる悠仁さま。他、スキー合宿後、女子学生の前で弾ける笑顔を見せられる悠仁さまなども「多くのサークルが新入生を獲得しようと励んでいます。入学式当日には早速、大量のチラシを携えた上級生らが声を張り上げていました」（筑波大