「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」(福島県耶麻郡)は7月10日から、「はらくっち桃フェス」を開催する。会場イメージ同ホテルが位置する福島県は、日本国内の桃生産量のうち、約4分の1もの桃を生産する全国有数の桃の産地。7月上旬から9月下旬まで、品種を変えながら長期間に渡り、「はつひめ」「あかつき」「まどか」をはじめ合計25種類以上の桃が出回り、さながら「桃のリレー」を楽しめる。同ホテルでは、福島が誇る夏の味覚