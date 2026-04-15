サラリーマンの日常を描いた『タンマ君』や『アサッテ君』などの漫画で知られる漫画家でエッセイストの東海林さだおさんが、今月5日、亡くなっていたことがわかりました。88歳でした。漫画を連載していた文藝春秋によりますと、東海林さだお（本名・庄司禎雄）さんは今月5日、心不全のため東京都内の病院で亡くなったということです。88歳でした。東海林さんは1937年、東京で生まれ、1967年に漫画家として連載デビュー。週刊文春で