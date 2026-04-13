かつて「絶滅危惧種」とも呼ばれていたドムドムバーガー（以下：ドムドム）。1990年代に全国400店を超えていた店舗数は、2017年の経営移譲時にはたった36店まで減少。親会社であったダイエーとともに衰退の一途をたどり、赤字続きのまま消滅を余儀なくされる……かなりの人々が、そう感じていたはずだ。瀕死の状態であったドムドムに自ら志願して代表取締役に就任したのが、藤粼忍社長だ。もともとは専業主婦で39歳で初就職