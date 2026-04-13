県職員の男が、18歳未満の少女に現金を渡してみだらな行為をしたとして、児童買春の疑いで警察に逮捕されました。逮捕されたのは、吉野川市鴨島町の県保健福祉政策課主任の男・40歳です。警察によりますと、容疑者の男は2024年11月、県内のホテルで10代の少女が18歳に満たないことを知りながら、現金1万円を渡してみだらな行為をした児童買春の疑いが持たれています。2025年12月に少女の保護者から警察に相談があり、事件が発覚し