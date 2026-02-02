『黄泉のツガイ』4月4日放送開始 メインPV公開で主題歌はVaundy、yamaが担当 追加メインキャストに諏訪部順一、島袋美由利ら【コメントあり】
テレビアニメ『黄泉のツガイ』が4月4日午後11時30分からTOKYO MXほかにて放送されることが発表された。あわせて、メインPV、キービジュアル、追加メインキャスト、OP＆EDテーマが解禁された。
【画像】作画よさそう！『黄泉のツガイ』PV場面カット
“夜と昼を別つ双子”として生まれたユルとアサを巡り、物語は大きく動き出す。メインPVは、ツガイたちによる激しくスピード感あふれるバトルアクションが次々と展開され、能力を駆使して戦う姿も。運命に抗おうとする登場人物たちの想いが交錯する中、新感覚のツガイバトルがついに幕を開ける。OP＆EDテーマの一部も公開され、作品の世界観と高揚感を凝縮したPVとなっている。
キービジュアルには、魑魅魍魎うごめくツガイ達に囲まれたユルとアサの姿。運命に翻弄されながらも、それぞれの想いを胸に前へ進もうとする2人の覚悟が感じられるビジュアルとなっており、迫り来る戦いと物語の始まりを鮮烈に予感させる。
追加メインキャストには、ユルのツガイとなる右役に小山力也、左役に本田貴子、デラと組んで行動する下界暮らしの女性ハナ役に島袋美由利、ユルを追う男性ジン役に諏訪部順一の出演が決定した。
第1クールのオープニングテーマはVaundyが歌う「飛ぶ時」、エンディングテーマはyamaが歌う「飛ぼうよ」に決定。いずれの楽曲も作詞・作曲をVaundyが手がけている。
また、「鋼の錬金術師」の特別上映と「黄泉のツガイ」先行上映会の日程、上映劇場が決定した。
本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘氏が描く最新作にして、月刊『少年ガンガン』（スクウェア・エニックス）にて連載中のシリーズ累計400万部を突破する人気作が原作。製作布陣は2003年から2011年にかけて放送・公開されたアニメ『鋼の錬金術師』シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される。
＜キャストコメント＞
■小山力也／右役
「よ」呼ばれて飛び出てジャジャーンとな！ ガハハ！ワシに任せろ！
「み」見上げてごらん♪黄泉のツガイを♪ささやかな幸せを祈ってやるぜ！
「の」乗ってくれぃ！カモン！ハァ〜ハァッ！アニメ化に感謝しようぜぇい！
「ツ」月に代わってお仕置きだ！ガハハ！だからワシに任せろ！
「ガ」ガキの使いやあらへんゾッ！眠りから醒めたからには全力で守るぜベイビー！
「イ」祝え！このアニメの始まりを！時空を超えた時の主じゃ！すべからくワシに任せろ!!
■本田貴子／左役
左を務めさせていただきます本田貴子です。役をいただき、左の顔がツルピカっと、目に星が爛々と輝く、そんな気持ちです。太古からの生を想像するのは難しいですが、数百年ぶりに解放された左右様を、ずっと見守ってきた宿命の子ユルとアサへの感情を、うまく表現できたら良いなと思っています。アニメ『黄泉のツガイ』皆さま楽しみにしていてください。
■島袋美由利／ハナ役
ハナの声を担当させていただきます。島袋美由利です。この文章を打つだけでも、緊張で震え上がってしまうと同時に、身が引き締まる思いです。そう感じてしまうほど、そうそうたる方々が作品を作り上げています。いただいたハナちゃんとのご縁、そして今作に関われる喜びを大事にしながら、マイク前でパワフルでいられるようにがんばります！放送まであと少し。皆様と一緒に、アニメになった「黄泉のツガイ」を楽しんでいけたらうれしいです。
■諏訪部順一／ジン役
『黄泉のツガイ』における「メガネ枠」、ジンを担当させていただくことになりました。いつもきちんとした身なりで口調も丁寧。紳士的ではありますが目つきは悪い。そんな彼が影森家で担っている役割は……。ジンの魅力をアニメの中でしっかりと表現できるよう努めたいと思います。本作の魅力は多々ありますが、やはりさまざまな姿、能力を持つツガイを抜きには語れません。ジンのパートナーはチョウチンアンコウのような「愛ちゃん」と「誠くん」。私も契約してほしい。何はともあれ、ご視聴よろしくお願いいたします！
＜アーティストコメント＞
■Vaundy
今回、オープニングの「飛ぶ時」、そしてyamaさんに歌っていただいたエンディングの「飛ぼうよ」の、”ツガイ”となる2曲を書き下ろしました。どちらも大きな「旅立ち」というテーマのもとに2人の主人公の心情を描く作品にしました。普段より概念的な作品になっているので、それぞれの解釈で自由に楽しんでください。僕は早くアニメが見たくてうずうずしてます。
■yama
ずっと、飛ばない理由を探していたのかもしれない。血を分けるような大切な誰かを想い、共に「飛ぼうよ」と声を掛け合う、幼気でも凛とした強さを併せ持つ感情に突き動かされた。ひとたび羽ばたけば、禍々しい現実や墜落の危険が待っていようと構わない。ただ広い空を目指して。この楽曲が思い切り駆け出していくように、優しさを込めて歌いました。Vaundyさんに書き下ろしていただくのは二度目ですが、今回も新たな気付きを与えてくれました。作品とともに楽しんでもらえたらうれしいです。
■「鋼の錬金術師」の特別上映×「黄泉のツガイ」先行上映会
・「劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者」特別上映
上映日程：3月6日（金）〜12日（木）
上映館：新宿ピカデリー、札幌シネマフロンティア、ミッドランドスクエア シネマ、なんばパークスシネマ、T・ジョイ博多
・「鋼の錬金術師 嘆きの丘（ミロス）の聖なる星」特別上映
上映日程：3月13日（金）〜19日（木）
上映館：新宿ピカデリー、札幌シネマフロンティア、ミッドランドスクエア シネマ、なんばパークスシネマ、T・ジョイ博多
・TVアニメ「黄泉のツガイ」先行上映＆トークイベント
実施日程：3月22日（日）
登壇：小野賢章、宮本侑芽、中村悠一、久野美咲、諏訪部順一
実施館：新宿ピカデリー
ライブビューイング実施館：新宿ピカデリー、ユナイテッド・シネマとしまえん、横浜ブルク１３、川崎チネチッタ、ＭＯＶＩＸ橋本、京成ローザ１０、ＭＯＶＩＸさいたま、ユナイテッド・シネマ水戸、ＭＯＶＩＸ宇都宮、ローソン・ユナイテッドシネマ前橋、札幌シネマフロンティア、ＭＯＶＩＸ仙台、Ｔ・ジョイ新潟万代、ＭＯＶＩＸ清水、ミッドランドスクエア シネマ、ユナイテッド・シネマ金沢、なんばパークスシネマ、ＭＯＶＩＸ京都、kino cinema神戸国際（e＝エキュートアクセントつき）、ＭＯＶＩＸ広島駅、T・ジョイ博多（全21館）
【画像】作画よさそう！『黄泉のツガイ』PV場面カット
“夜と昼を別つ双子”として生まれたユルとアサを巡り、物語は大きく動き出す。メインPVは、ツガイたちによる激しくスピード感あふれるバトルアクションが次々と展開され、能力を駆使して戦う姿も。運命に抗おうとする登場人物たちの想いが交錯する中、新感覚のツガイバトルがついに幕を開ける。OP＆EDテーマの一部も公開され、作品の世界観と高揚感を凝縮したPVとなっている。
追加メインキャストには、ユルのツガイとなる右役に小山力也、左役に本田貴子、デラと組んで行動する下界暮らしの女性ハナ役に島袋美由利、ユルを追う男性ジン役に諏訪部順一の出演が決定した。
第1クールのオープニングテーマはVaundyが歌う「飛ぶ時」、エンディングテーマはyamaが歌う「飛ぼうよ」に決定。いずれの楽曲も作詞・作曲をVaundyが手がけている。
また、「鋼の錬金術師」の特別上映と「黄泉のツガイ」先行上映会の日程、上映劇場が決定した。
本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘氏が描く最新作にして、月刊『少年ガンガン』（スクウェア・エニックス）にて連載中のシリーズ累計400万部を突破する人気作が原作。製作布陣は2003年から2011年にかけて放送・公開されたアニメ『鋼の錬金術師』シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される。
＜キャストコメント＞
■小山力也／右役
「よ」呼ばれて飛び出てジャジャーンとな！ ガハハ！ワシに任せろ！
「み」見上げてごらん♪黄泉のツガイを♪ささやかな幸せを祈ってやるぜ！
「の」乗ってくれぃ！カモン！ハァ〜ハァッ！アニメ化に感謝しようぜぇい！
「ツ」月に代わってお仕置きだ！ガハハ！だからワシに任せろ！
「ガ」ガキの使いやあらへんゾッ！眠りから醒めたからには全力で守るぜベイビー！
「イ」祝え！このアニメの始まりを！時空を超えた時の主じゃ！すべからくワシに任せろ!!
■本田貴子／左役
左を務めさせていただきます本田貴子です。役をいただき、左の顔がツルピカっと、目に星が爛々と輝く、そんな気持ちです。太古からの生を想像するのは難しいですが、数百年ぶりに解放された左右様を、ずっと見守ってきた宿命の子ユルとアサへの感情を、うまく表現できたら良いなと思っています。アニメ『黄泉のツガイ』皆さま楽しみにしていてください。
■島袋美由利／ハナ役
ハナの声を担当させていただきます。島袋美由利です。この文章を打つだけでも、緊張で震え上がってしまうと同時に、身が引き締まる思いです。そう感じてしまうほど、そうそうたる方々が作品を作り上げています。いただいたハナちゃんとのご縁、そして今作に関われる喜びを大事にしながら、マイク前でパワフルでいられるようにがんばります！放送まであと少し。皆様と一緒に、アニメになった「黄泉のツガイ」を楽しんでいけたらうれしいです。
■諏訪部順一／ジン役
『黄泉のツガイ』における「メガネ枠」、ジンを担当させていただくことになりました。いつもきちんとした身なりで口調も丁寧。紳士的ではありますが目つきは悪い。そんな彼が影森家で担っている役割は……。ジンの魅力をアニメの中でしっかりと表現できるよう努めたいと思います。本作の魅力は多々ありますが、やはりさまざまな姿、能力を持つツガイを抜きには語れません。ジンのパートナーはチョウチンアンコウのような「愛ちゃん」と「誠くん」。私も契約してほしい。何はともあれ、ご視聴よろしくお願いいたします！
＜アーティストコメント＞
■Vaundy
今回、オープニングの「飛ぶ時」、そしてyamaさんに歌っていただいたエンディングの「飛ぼうよ」の、”ツガイ”となる2曲を書き下ろしました。どちらも大きな「旅立ち」というテーマのもとに2人の主人公の心情を描く作品にしました。普段より概念的な作品になっているので、それぞれの解釈で自由に楽しんでください。僕は早くアニメが見たくてうずうずしてます。
■yama
ずっと、飛ばない理由を探していたのかもしれない。血を分けるような大切な誰かを想い、共に「飛ぼうよ」と声を掛け合う、幼気でも凛とした強さを併せ持つ感情に突き動かされた。ひとたび羽ばたけば、禍々しい現実や墜落の危険が待っていようと構わない。ただ広い空を目指して。この楽曲が思い切り駆け出していくように、優しさを込めて歌いました。Vaundyさんに書き下ろしていただくのは二度目ですが、今回も新たな気付きを与えてくれました。作品とともに楽しんでもらえたらうれしいです。
■「鋼の錬金術師」の特別上映×「黄泉のツガイ」先行上映会
・「劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者」特別上映
上映日程：3月6日（金）〜12日（木）
上映館：新宿ピカデリー、札幌シネマフロンティア、ミッドランドスクエア シネマ、なんばパークスシネマ、T・ジョイ博多
・「鋼の錬金術師 嘆きの丘（ミロス）の聖なる星」特別上映
上映日程：3月13日（金）〜19日（木）
上映館：新宿ピカデリー、札幌シネマフロンティア、ミッドランドスクエア シネマ、なんばパークスシネマ、T・ジョイ博多
・TVアニメ「黄泉のツガイ」先行上映＆トークイベント
実施日程：3月22日（日）
登壇：小野賢章、宮本侑芽、中村悠一、久野美咲、諏訪部順一
実施館：新宿ピカデリー
ライブビューイング実施館：新宿ピカデリー、ユナイテッド・シネマとしまえん、横浜ブルク１３、川崎チネチッタ、ＭＯＶＩＸ橋本、京成ローザ１０、ＭＯＶＩＸさいたま、ユナイテッド・シネマ水戸、ＭＯＶＩＸ宇都宮、ローソン・ユナイテッドシネマ前橋、札幌シネマフロンティア、ＭＯＶＩＸ仙台、Ｔ・ジョイ新潟万代、ＭＯＶＩＸ清水、ミッドランドスクエア シネマ、ユナイテッド・シネマ金沢、なんばパークスシネマ、ＭＯＶＩＸ京都、kino cinema神戸国際（e＝エキュートアクセントつき）、ＭＯＶＩＸ広島駅、T・ジョイ博多（全21館）