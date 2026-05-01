アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』の完全新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』（8月28日公開）の予告映像3弾が公開された。初めて登場する2人の魔法少女が発表となり、紫丁香（し ちょうか）役を若山詩音、セルマ・テレーゼ役を黒沢ともよが担当する。【画像】強そう！新たな魔法少女2人の姿公開された『まどマギ』場面カット『魔法少女まどか☆マギカ』は、未来都市を舞台に願いを叶えた代償として