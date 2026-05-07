女性グラビア週刊誌『anan』の5月13日発売号にて、アニメ『超かぐや姫！』に登場するブラックオニキスの帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依が、スペシャルエディションの表紙を飾ることが発表された。【画像】尊い『anan』裏表紙！かぐや＆彩葉＆ヤチヨの3ショット2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』。古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進