シリーズ最新作として4月10日に公開されるやいなや、その勢いはとどまるところを知らない公開中の映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。公開27日間で観客動員数は740万人、興行収入も108.8億円を突破したことがわかった。【写真】2年連続で「コナンに頼りすぎ！」と批判された『24時間テレビ』のチャリTシャツ「いま映画館を独占しているのは『マリオ』と『コナン』でしょう。『マリオ』は“世界最強のアイコン”で前作は世