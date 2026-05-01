テレビアニメ『ちいかわ』の最新PVが公開された。古本屋役は春海百乃が務め、コメントが到着した。【動画】古本屋ちゃん初登場！公開された『ちいかわ』最新PV『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。今回解禁された映像では、ちいかわ・ハチワレ