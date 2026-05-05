アニメ『ONE PIECE』の新作アニメシリーズ『THE ONE PIECE』（ザ・ワンピース）が、2027年2月よりNetflixにて世界配信されることが決定した。シーズン１では原作漫画50話分を描き、ルフィが海上レストラン「バラティエ」の副料理長・サンジと出会うまでの物語を全7話一挙配信、総尺約300分にて制作される。【画像】戦闘姿のルフィ！新作アニメ『THE ONE PIECE』のイメージボード『THE ONE PIECE』は、原作漫画1話「東の海（イ