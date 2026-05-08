世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026」（アニサマ：7月10日〜12日 幕張メッセ）の第3弾出演アーティストが発表された。今年は、さいたまスーパーアリーナの大規模改修工事に伴い会場を幕張メッセに移し、開催も例年より1ヶ月以上早い7月に開催される。【写真】その歌手も出るの！？『アニサマ2026』3日間の出演アーティスト7月10日(金)には、今年3月にデビュー5周年を迎えた岩田陽葵・小泉萌香による