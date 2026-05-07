『機動戦艦ナデシコ』『モーレツ宇宙海賊』などで知られるアニメ監督で演出家の佐藤竜雄さんが、4月24日に肝不全で亡くなった。61歳。突然の訃報にSNS上では関係者から追悼の声があがっており、『モーレツ宇宙海賊』で主演・加藤茉莉香役を演じた声優・小松未可子が自身のXで思いをつづった。【画像】アニメ監督の佐藤竜雄さん死去訃報全文佐藤さんの訃報についてはアニメ企画・制作の会社「NAGOMI」が書面にて「弊社制作の
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