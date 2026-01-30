「賢くゲット！」「安心の180日保証付き」AirPodsやiPhoneなどApple製品がお得に【Amazon整備済み品】
今回は、Appleの整備済み品をご紹介。iPhoneやiPad、AirPods Proなど、人気のApple製品がお得に買えるチャンスです。
Amazon整備済み品には、最低180日の出品者保証が付いているので安心して購入できます。
Amazon整備済み品とは？
Amazon整備済み品は、再生品・中古品・展示品・開封品を、正常に機能して新品同様に見えるよう検査、修理、クリーニング、テストが行われた商品のこと。すべてのAmazon整備済み品には、出品者による最低180日の返品保証が付くので安心です。
また、Amazon整備済み品に出品されるすべての商品には、商品タイトルと商品説明に「整備済み品」と記載されています。通常価格から大幅に値引きされた商品もあるので、お得にお買い物をしたい人にはおすすめです。
【整備済み品】Apple iPhone SE（第3世代）128GB
【整備済み品】 Apple iPhone SE（第3世代） 128GB スターライト SIMフリー (整備済み品)
33,919円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】Apple iPhone SE（第2世代）64GB
【整備済み品】 Apple iPhone SE(第2世代) 64GB ブラック SIMフリー (整備済み品)
17,180円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】Apple iPhone 14 Pro 128GB
【整備済み品】 Apple iPhone 14 Pro 128GB ディープパープル SIMフリー 5G対応 (整備済み品)
83,999円 → 78,270円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】Apple iPhone 14 128GB
【整備済み品】 Apple iPhone 14 128GB ブルー SIMフリー 5G対応 (整備済み品)
61,535円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】Apple iPhone 13 128GB
【整備済み品】Apple iPhone 13 mini 128GB
【整備済み品】 Apple iPhone 13 mini 128GB ミッドナイト SIMフリー (整備済み品)
41,079円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】Apple iPhone 12 128GB
【整備済み品】 Apple iPhone 12 128GB (PRODUCT)RED SIMフリー (整備済み品)
48,800円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】Apple iPhone 12 mini 128GB
【整備済み品】 Apple iPhone 12 mini 128GB ブラック SIMフリー (整備済み品)
31,190円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】Apple iPad（第9世代）64GB
【整備済み品】Apple iPad（第7世代）32GB
【整備済み品】Apple iPad（第6世代）32GB
【整備済み品】 Apple iPad (第６世代) Wi-Fi 32GB シルバー (整備済み品)
13,521円 → 12,121円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】Apple iPad mini（第5世代）256GB
【整備済み品】Apple iPad mini (第５世代) Wi-Fi + Cellular 256GB シルバー
37,300円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】Apple AirPods Pro
【整備済み品】 Apple AirPods Pro Apple純正 MagSafe充電ケース付き (整備済み品)
18,999円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】Apple AirPods Pro（第2世代）
【整備済み品】 Apple AirPods Pro（第2世代） MagSafe充電ケース（USB-C）(整備済み品)
27,799円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】Apple AirPods（第3世代）
【整備済み品】ノートPC LIFEBOOK A577 /15.6型/Core i3-7130U/Win11 Pro/MS Office H&B 2019 /WEBカメラ/wajunのWIFI/Bluetooth/HDMI/DVD/4GB/256GB SSD
16,800円 → 15,120円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】 Earth Dreams内蔵 HDD 1TB 3.5インチ NAS丶パソコンPC丶サーバー対応 ハードディスク 保証1年
4,980円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】富士通 デスクトップPC D586/第6世代 i5-6400/Win11 Pro/MS Office H&B 2019/wajunのwifi/Bluetooth/DVD/8GB/256GB SSD
22,800円 → 20,520円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【amazon 整備済み品】 東芝 ノートパソコン B65／15.6インチ／初期設定済み／第六世代Celeron 3855U ／メモリ4GB／SSD128GB ／Win11 Pro搭載／office 2019／テンキー付き／WiFi／Bluetooth／HDMI／SDスロット
13,800円 → 12,420円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
