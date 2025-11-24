iPad mini
『iPad mini』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月4日
2026年7月29日
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Appleが月額払いの端末リース「Apple Upgrade」をアメリカで正式に開始
Klarnaと連携しiPhoneやMacなどを月額料金で利用できる仕組みで
GIGAZINE（ギガジン）
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Qi2 25W充電が進まない原因は熱、ペルチェ冷却スタンドで速度を取り戻す
車内の直射日光でiPhoneが熱を帯び、充電を自ら抑制していたとみられる
ケータイ Watch
2026年7月24日
2026年7月22日
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AppleCare+の盗難・紛失補償がiPadとApple Watchにも対応
年1回払いと月払いの新プランも導入され、選択肢が広がっている
ケータイ Watch
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AppleCare+がiPadとApple Watchの盗難・紛失保証を日本でも開始
2026年7月22日の利用規約変更で従来のiPhone限定から対象が拡大され
GIGAZINE（ギガジン）
2026年7月11日
2026年6月26日
2026年6月3日
2026年4月29日
2026年4月23日
2026年3月17日
2026年3月13日
2026年2月5日
2026年1月27日
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Amazonセール開幕 注目商品は?
ライブドアショッピング
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災害時の備えとして持っておきたい乾電池式の充電器 容量は5V/1.5A
一般的な単三電池ではなく、単一電池を採用しているのが特徴
ケータイ Watch