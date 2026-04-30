AirPods
AirPodsは、Appleが発売予定の完全ワイヤレスイヤホン。
2026年8月3日
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AIメモリ需要の急増でMacBook Airの供給が逼迫している
Bloombergのガーマン記者によると最も人気のMacでも在庫確保が困難になっているそう
GIGAZINE（ギガジン）
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AmazonでAppleのAirPods Pro 3が参考価格から14%オフの特別価格で販売中
AirPods Pro 3が参考価格42,800円から14%オフの36,800円で販売中
GAME Watch
2026年7月29日
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AmazonでAirPods Pro 3やiPhone Airなど人気Apple製品が最大26%OFFに
iPhone Air 512GBが21%オフの13万9800円など大幅値引きとなっている
ライブドアショッピング
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AirPods Pro 3がAmazonで14%OFF
ライブドアショッピング
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Qi2 25W充電が進まない原因は熱、ペルチェ冷却スタンドで速度を取り戻す
車内の直射日光でiPhoneが熱を帯び、充電を自ら抑制していたとみられる
ケータイ Watch
2026年7月24日
2026年7月22日
2026年7月13日
2026年7月12日
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Amazonプライムデー、AirPodsやFire TV Stickなど人気ガジェットが特価
AirPods ProやFire TV Stickなど最大48%オフで販売中である
ライブドアショッピング