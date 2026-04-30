AirPods

AirPodsは、Appleが発売予定の完全ワイヤレスイヤホン。

2026年8月3日

2026年7月29日

2026年7月24日

2026年7月22日

2026年7月13日

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2026年6月26日

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2026年5月3日

2026年4月30日