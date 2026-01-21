「真っ白なクリスマスケーキ」の時にも話題になった、いちごの価格高騰。徐々に価格が落ち着き始め、今後、さらなる値下がりも期待されています。

■去年は価格高騰も 今年は収穫量が大幅に増える？

スイーツ界の“不動のセンター”。この時期、甘さのピークを迎える「いちご」です。

都内の百貨店では、フルーツの名店が作るいちごスイーツや、新感覚の「いちごの生春巻き」などが購入できるイベントが開催中。多くの人が、スイーツとの一期一会の出会いを楽しんでいました。

いちごのショートケーキを購入

「マイバースデーです、きのうが。いちごって華やかじゃないですか」

特別な1日を彩るいちご。去年は価格高騰の影響で、真っ白な“主役不在”のショートケーキも登場していましたが、市場での卸売価格の推移は、去年の猛暑などの影響で平年より少し割高なものの、クリスマスシーズンが終わり、徐々に低下。

今後の価格はどうなるのか。“いちご王国”栃木のベテラン農家を訪ねました。

小林いちご農園 小林秀男さん

「これが『とちあいか』」

年間およそ60トンを出荷するこちらの農園。去年の猛暑が響き、生育に遅れが出ていたといいます。しかし、いまの状況を見てみると、これから実をつける花が順調に成長。2月以降、収穫量が大幅に増える見込みに。今年は平年以上の収穫になりそうだということです。

■「いちごがいっぱい」特売に さらなる価格低下に期待

都内のスーパーでは…。

スーパーイズミ 店員

「いちごがいっぱい出てきて、安くなっているんですよ」

順調な収穫による価格の低下を実感し始めていました。さらに19日は、形が“不揃い”のいちごを仕入れ、1パック407円の「特売」に。

これには訪れたお客さんも…。

いちごを購入

「690いくらとか、先週末で498円が一番安かったので、かなりお得」

商品の仕入れも行う社長は、さらなる価格低下に期待を寄せます。

スーパーイズミ 五味衛社長

「去年の猛暑でいろいろな面で遅れていて品物が少ない。これからもう少し採れてくると思うんですよね、時期的に。50円から下手すると100円くらい安い」

■なぜ？贅沢なパフェが真っ二つ その名も…

さらに、高級な「あまおう」をお得に食べられる商品も…。それが、ファミリーレストラン「デニーズ」が先週から販売を始めた、この商品。

一見すると、大粒の「あまおう」をたっぷり使った贅沢なパフェですが、お得に食べられる“ヒミツ”があります。横から見ると…。なんと、グラスごとキレイに真っ二つ。その名も「あまおうのまっぷたつ？パフェ」（990円）

デニーズ広報 小山菜摘さん

「大きいサンデーの見た目を写真として撮りたい方がいる。ただ、それを食べきるには量が多いというお客様に対して、半分にしている」

そのこだわりで“映え”は損なわず、値段と量をほぼ半分に。

お客さん

「最高。食べる頻度も増えるだろうし、お財布にも優しいから、幸せもたくさん増えそう」

収穫も順調で、今後さらに身近になりそうな「冬の主役」。お財布にも優しい“甘いニュース”は、まだまだ続きそうです。