アルゼンチンのエプイエンでは2018年、誕生日パーティーをきっかけにハンタウイルスの集団感染が発生し、11人が死亡した。原因はアンデス株のウイルスだった/Gustavo Zaninelli/AP（CNN）アルゼンチン南部の小さな村エプイェンで2018年、約30人が重病になり、保健当局が原因の究明に追われる事態が起きた。流行が終息するまでに、このうち11人が死亡した。患者の多くは肺炎や重度の呼吸困難を起こして集中治療を受けていた。原因は