福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷した事故で、逮捕された運転手の男が5日前に別の高速道路でも事故を起こしていたことが分かりました。若山哲夫容疑者（68）が今月1日に事故を起こした車です。関係者によりますと、修理業者から借りていた車で、日本海東北自動車道で2台に追突したということです。若山容疑者は6日、新潟市の北越高校のソフトテニス部員を乗せたマイクロバスで事故を起こし、男子高校生1人が死亡、20人がけがを