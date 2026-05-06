静岡県は5日、富士宮市の養豚場で飼育されている豚に「豚熱」の感染が確認されたと発表しました。県内では2026年に入って2例目となります。県によりますと4日、富士宮市の農場から「子豚が死んでいる」と通報がありました。県が検査を行い、その後国による精密検査を経てきのう「豚熱」への感染が確認されたということです。この養豚場にはおよそ3000頭が飼育されていますが、県は緊急の対策会議で感染リスクの高い豚から24時間以