【農家は Replace() されました】 10月10日 発売 価格：1,200円 AIに「ログイン機能を作って」と言えばコードが出力される2026年。「ChatGPT」や「Gemini」をはじめとする生成AIの進化は凄まじく、専門知識や経験がなくても、AIに命令すればアプリができあがる時代だ。プログラミングは「自分で書くもの」から「AIに書かせるもの」へと徐々に変化しつつある。 そんな時代