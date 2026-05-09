伝統ある国内自転車ロードレース「第４９回チャレンジサイクルロードレース大会」（報知新聞社ほか主催、４月１１〜１２日、静岡・日本サイクルスポーツセンター）男子エリートの部を初制覇した新城雄大（３０）＝ＫＩＮＡＮＲａｃｉｎｇＴｅａｍ＝が、スポーツ報知のインタビューに応じた。キャプテンとして今季好調なチームを引っ張る実力者は、今後さらなる飛躍を目指す。（協力・日本自転車競技連盟、ＫＩＮＡＮＲａｃ