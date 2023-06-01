連休明け、なんだか頭がぼんやり……。そんなときに取り入れたいのが、体の内側から整える『大豆と鶏肉の煮もの』です。大豆に含まれるレシチンは、記憶力の向上が期待できる成分。ビタミンB12やビタミンEといっしょにとるとより効果を発揮します。にんにく香る煮汁が具材にしみ込んで、ご飯がすすむ作り置きおかず。十分な睡眠や適度な運動、三食しっかりと食べることを基本に、朝や夜の食事にプラスしてみて！『大豆と鶏肉の煮も