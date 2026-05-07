山形県酒田市山谷の山林で５日に見つかった高齢男性の遺体の頭と両腕に、複数の外傷があったことが６日、山形県警酒田署への取材で分かった。遺体発見直後に、付近では地元猟友会によって成獣のクマ（体長約１メートル）が駆除されており、同署はクマに襲われた可能性もあるとみて、死因を調べている。山林では、山菜採りに出かけた同市北俣の農業久松幸雄さん（７８）が３日から行方不明となっており、同署が捜索をしていた。