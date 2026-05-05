牛丼店の前を通り過ぎたのは…牛！ガソリンスタンドにも…！警察官を振り切り…逃走！？夜の街に忽然（こつぜん）と現れた“迷い牛”！いったい、なぜ？カメラが捉えた市街地の“迷い牛”を独自追跡4月20日午後7時過ぎ、埼玉・東松山市内を走る車のドライブレコーダーに収録された映像。交差点に差しかかると、左から近づいてくる黒い影は…牛だった！牛丼店の方から現れた牛は、車にチラッと目をやりながら平然と歩き去っていった