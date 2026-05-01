カゴメは通信販売「カゴメ健康直送便」より、4月末からストレートのりんごジュース「青の森の蜜」を出荷を開始した。近年、青森のりんごづくりは、天候不順による収量の不安定化や生産者の高齢化が進み、安定供給が難しくなっている。こうした中、今年から、技術革新によって自然の恵みを生かしながら農と食の可能性を広げることをミッションに掲げているカゴメは、1月から産地や生産者を応援する取り組み「めぐみめぐるAction