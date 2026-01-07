元AKB48でタレントの西野未姫（26）が7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫でお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱(57)に第2子妊娠を伝えた際の様子を公開し、その中で妊活に励んでいた理由も説明した。

西野は1月4日に第2子妊娠を公表。この日は「【妊娠報告】妊娠検査薬〜けーに報告するまでを撮影していました」と題した動画を投稿した。

動画の中で、西野は「一人っ子でもいいかなとは思ったんだけど」とした上で「私もけーもきょうだいがいるから、きょうだいを作ってあげたい気持ちが強くて。困った時に助け合える家族がいたほうがいいかなって」と、妊活に励んでいた理由を説明した。

そして、自宅で西野から妊娠を告げられた山本は「え？できたの？」と驚き。そしてすぐに西野に握手を求め「ふふふ」と喜びを噛みしめた。

動画のコメント欄には「山本さんがすぐ未姫さんに握手の手を差し出しててこんなに妊活頑張ったんだってこちらが涙出ました」「けいちょん泣きそうになってなかった？？山本さん健康には気をつけて、長生きして下さいね」などの声が寄せられていた。