¿Íµ¤¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ÎÉ×ÉØ¡¡¼«Âð¤¬Å¥ËÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¡Æ±¤¸ÃÏ°è¤ÎÊÌ¤Î²È¤âÈï³²¤Ë
¡¡¡Ö¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥Ã¥È¡¦¥Ï¥ê¥ó¥È¥ó¤È¥íー¥º¡¦¥ì¥¹¥êーÉ×ºÊ¤Î¼«Âð¤¬¡¢Å¥ËÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£¥¥Ã¥È¤È¥íー¥º¤¬4ºÐ¤È2ºÐ¤Î»Ò¶¡¤ÈÊë¤é¤¹±Ñ¥µ¥Õ¥©ー¥¯¤Ç¤Ï¶õ¤ÁãÈï³²¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¡¢Æ±É×ºÊÂð¤Ë¤âÅ¥ËÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬Åö»þ¡¢²ÈÂ²¤¬²È¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¤äÈï³²¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÊª²ÎÉ±¤È¸òºÝ¤ÎNFL¥¹¥¿ーÁª¼ê¤â¶õ¤ÁãÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥Ç¥¤¥êー¡¦¥áー¥ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¥Ã¥ÈÂð¤ÎÎ¥¤ì¤Ç¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤ÎÊÌ¤Î²È¤âÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥Ã¥È¤Ï¥íー¥º¤È·ëº§¤¹¤ë1Ç¯Á°¤Ë¤¢¤¿¤ë2017Ç¯¤Ë6¿²¼¼¤òÍÊ¤¹¤ë¤³¤Î²È¤ò¹ØÆþ¡£Æþµï¸å¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ø¤ÎÉÔË¡¿¯Æþ¤¬¡ÖÁý²Ã·¹¸þ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
