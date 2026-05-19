元TOKIOの長瀬智也が、5月16日に更新されたモデル・滝沢眞規子のYouTubeチャンル「TAKIMAKI Channel」にゲスト登場し、久しぶりにプライベートな本音や自身の恋愛観について語った。長瀬は、2021年3月、TOKIO脱退にともない旧ジャニーズ事務所を退社。現在はバイクレースや音楽活動、SNSでの情報発信をおもな活動の場としている。「動画では、滝沢さんのほか、撮影現場に立ち合った3人の女性から長瀬さんに質問がぶつけられま