20年も続く友人関係。結婚してそれぞれがママになっても続くその関係は、一見すると理想的な友情に見えます。ところがその関係は時として温かい絆ではなく、自分を縛りつける呪縛に変わってしまうこともありえるのです。みんなで集まるたびに、胸の奥がチリチリと痛むような違和感を覚えるなら……それは「危険」のサインかもしれません。『子連れで会う学生時代からのグループ。私に関するイベントばかり手を抜かれます』学生時代