¥ì¥ª¡¢¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬Æþ¤Ã¤¿¡ª±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Áª¤Ö¡Ö2025Ç¯¸ø³«±Ç²è¥Ù¥¹¥È5¡×¡Ú³°¹ñ±Ç²èÊÔ¡Û
2025Ç¯¤âÆüËÜ±Ç²è¿Íµ¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿³°¹ñ±Ç²è¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉ®¼Ô¤¬¥Ù¥¹¥È5¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Þ¤¿¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î±Ç²è²½¡£Åì¤ÎÁ±¤¤Ëâ½÷¥°¥ê¥ó¥À¡Ê¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡Ë¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤ëÀ¾¤Î°¤¤Ëâ½÷¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡Ê¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¡Ë¤ÎÊª¸ì¡£ËÜºî¤ÏÂè1Éô¤Ç¤¹¡ÊÂè2Éô¤Ï2026Ç¯3·î6Æü¸ø³«¡Ë¡£
¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Í§¾ð¤ò°é¤ß¡¢¥ª¥º¤Î¹ñ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£²Ú¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¡¢°áÁõ¡¢Èþ½Ñ¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤Î¶ìÆñ¤È¥°¥ê¥ó¥À¤È¤ÎÍ§¾ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ÎËâË¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦
¿·¤¿¤Ê¥í¡¼¥ÞË¡²¦¤ò·è¤á¤ë¶µ¹ÄÁªµó¤ÎÆâËë¤ò¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
¥í¡¼¥ÞË¡²¦¤Î»à¸å¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¿õµ¡¶ª¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤éÅêÉ¼¤Ç¼¡´ü¥í¡¼¥ÞË¡²¦¤ò·è¤á¤ë¶µ¹ÄÁªµó¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ä¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Ë½¤«¤ìÍÎÏ¸õÊä¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£
ºÇ¸å¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤Ï¶µ¹ÄÁªµó¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±ÇÁü¤âÌò¼Ô¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¡ª
´ÆÆÄ¡§¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬¡¼
¼ç±é¤Î¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢¤¬Èþ¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¼ã¤¤ÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ò²ø±é¡ª À¤³¦¤ò¶ÃØ³¡Ê¤¤ç¤¦¤¬¤¯¡Ë¤µ¤»¤¿¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼±Ç²è¡£
ÍÆ»Ñ¤Î¿ê¤¨¤ËÇº¤à¿Íµ¤½÷Í¥¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡Ê¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢¡Ë¤¬¡¢¼ã¤¤ÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÌô¤òÃíÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÂÎ¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢¤ÎÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÎÂçÇ®±é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¼ã¤µ¤ÈÈþ¤òµá¤áÂ³¤±¤ë·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¤ò»Â¤ê¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿ºîÉÊ¡£
´ÆÆÄ¡§¥³¥é¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ë¥¸¥ã
¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÎÆüµ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡£É×¤òË´¤¯¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡Ê¥ì¥Í¡¼¡¦¥¼¥ë¥¦¥£¥¬¡¼¡Ë¤¬ºÆ¤Ó¼·Å¾È¬ÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Í¡¼¡¦¥¼¥ë¥¦¥£¥¬¡¼¼ç±é¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºîÌÜ¡ÁÂè3ºîÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤è¤ê¥ì¥Í¡¼¤¬¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¸å¤òºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·æºî¡ª
´ÆÆÄ¡§¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥â¥ê¥¹
¸µ³×Ì¿²È¤Î¥Ü¥Ö¡Ê¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡Ë¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¤¿Ì¼¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¿·ü¤±¤Çµß½Ð¤Ë¸þ¤«¤¦Êª¸ì¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÌ¼¡Ê¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤òÅ®°¦¤¹¤ëÉã¤ò±é¤¸¤ë¥ì¥ª¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ï³§Ìµ¤Ê¥À¥áÃËÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÄ¶É¬»à¡ª ¤½¤Î»Ñ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¥Ü¥Ö¤ò½õ¤±¤ë¥»¥ó¥»¥¤Ìò¥Ù¥Ë¥Á¥ª¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤ÎÍê¤â¤·¤µ¡¢¥Ü¥Ö¤ÎÌ¼¤òÍ¶²ý¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼Ìò¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤Î¶¸µ¤¤Ê¤É¡¢ÏÆÌò¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£Á´ÊÔ162Ê¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤Âç·æºî¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó
¼¡ÅÀ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î5ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¡§Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï²¼¤Î¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿¥æ¥À¥ä¿Í·úÃÛ²È¤Î30Ç¯´Ö¤ÎÊª¸ì¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£¸«±þ¤¨½½Ê¬¡¢°µ´¬¤Î215Ê¬¡ª
´ÆÆÄ¡§¥Ö¥é¥Ç¥£¡¦¥³¡¼¥Ù¥Ã¥È
¡ØANORA ¥¢¥Î¡¼¥é¡Ù¡§¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥¢¥Î¡¼¥é¤¬¤ª¶â»ý¤Á¤È¤Î·ëº§¤Ç¹¬Ê¡¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤¹¤ëÊª¸ì¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¡¢¤«¤Ä³Êº¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈá°¥¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼
¡Ø°ÛÃ¼¼Ô¤Î²È¡Ù¡§Ìµ¿ÀÏÀ¼Ô¤Î¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡Ê¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¡Ë¤Î²È¤òË¬Ìä¤·¤¿Æó¿Í¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤¬°Ìò¤ò¥Í¥Á¥Í¥Á¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤è¤¡£
´ÆÆÄ¡§¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥Ã¥º
¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¡§¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡Ë¤ÈÈà¤¬À¸¤ó¤À²øÊª¡Ê¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ¤òÇ»Ì©¤ËÉÁ¤¯¡£²øÊª¤¬¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÌä¤¦»Ñ¤¬¶»¤ËÇ÷¤ë¡£
´ÆÆÄ¡§¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í
¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù¡§¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬1¿Í¤ò½ü¤¤¤Æ¿¼Ìë¤ËÃ¦Áö¡£Ê£¿ô¿Í¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿¿¼Â¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¥Û¥é¡¼±Ç²è¡£¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥Þ¥Ç¥£¥¬¥ó¤ÎÀ¨¤ß¡¢É¬¸«¡ª
´ÆÆÄ¡§¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ì¥Ã¥¬¡¼
(Ê¸:ºØÆ£ ¹á¡Ê±Ç²è¥¬¥¤¥É¡Ë)
