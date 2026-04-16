◇セ・リーグ巨人4―3阪神（2026年4月16日甲子園）巨人の田中将大投手（37）が16日の阪神戦で先発し、6回7安打3失点の粘投で今季2勝目を挙げた。甲子園での勝利は11年4月15日のオリックス戦以来、15年ぶりとなった。先発予定だった15日の阪神戦は雨天中止となりスライド登板となった。ダルベックの3ランで援護点をもらった初回のマウンド。2死一塁から佐藤に初球の内角高め直球を右中間席に運ばれ2点を失った。2点リー