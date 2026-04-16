「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）巨人が阪神に連勝。昨年から甲子園で行われる伝統の一戦は１点差試合が続いており、この日も１点差ゲームで競り勝った。まずは初回だ。阪神先発・ルーカスの不安定な立ち上がりを一気に攻めた。２四球で１死一、二塁となると、出場３試合で安打のなかったダルベックが一振りで捉える。先制３号３ランで試合の主導権を握ると、三回には泉口、ダルベック、キャベッジのクリーンアップ