「広島７−３中日」（１日、マツダスタジアム）ノリノリの広島背番号３１がまたしても快音を響かせた。４戦連続で４番起用されている坂倉将吾捕手が２試合連続の決勝打。「早い回で点が取りたかったのでよかったです」と、高い集中力で試合の流れをぐっと引き寄せた。０−０で迎えた三回、先頭秋山の左前打から２死三塁と好機が広がり、打席へ。カウント１−１から柳の投じた内角のカットボールを捉えた。ライナー性の打球は