ブライトンのイングランド代表FWダニー・ウェルベックがキチェルシー戦で今季プレミアリーグ13ゴール目を記録し、同クラブの選手によるプレミアリーグでのシーズン最多得点記録に並んだ。ブライトンは21日、プレミアリーグ第34節でチェルシーに3−0で勝利してリーグ6位に浮上。チャンピオンズリーグ（CL）出場圏の5位リヴァプールと勝ち点差を「5」とした。この試合でチーム3点目となるゴールを決めたウェルベックは、今季のリ