現地時間5月2日、アメリカ・チャーチルダウンズ競馬場で行われた、ケンタッキーダービー（G1・3歳・ダ2000m・18頭立て・1着賞金310万ドル＝約4億9000万円）で、J.オルティス騎乗、ゴールデンテンポ（牡3・C.ドゥヴォー）が快勝した。2着にレネゲイド（牡3・T.プレッチャー）、3着にオシェリ（牡3・D.ベックマン）が入った。詳細は後ほど更新致します。主催者発表のものと照らし合わせください。