◇インターリーグホワイトソックス7-11ダイヤモンドバックス（2026年4月22日フェニックス ）ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督は村上を「プランをしっかり実行し、打ち損じがほとんどない」と評した。打ち損じが少ない理由を、デレク・ショーモン打撃コーチは車の整備に例えて「常に細かい調整を続けている」と分析。「わずかなズレをきちんと修正する。大きく崩れてから直すのではなく、常に最適な状態を保つ」。走