プレミアリーグ 25/26の第36節 ブライトンとウルバーハンプトンの試合が、5月9日23:00にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。 ブライトンは三笘 薫（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンは黄 喜燦（FW）、マテウス・マネ（FW）、アダム・アームストロング（FW