【ハニーズのブルー】でマンネリを解消！ 40・50代に似合う♡「着映えトップス」

いつもモノトーンの洋服ばかり選びがち……。そんなマンネリを打破するなら、トレンドカラーのブルーに注目してみて。爽やかで清潔感があり、派手すぎないので大人も着こなしやすいカラーです。今回は、華やかな印象もあるカーディガンと、インナーとしても活躍してくれるプルオーバーを【ハニーズ】から紹介します。ぜひ冬の着こなしに取り入れてみて。

繊細なラメ入りのカーディガンで上品コーデに

【GLACIER lusso】「ラメ入りフェザーカーデ」\4,980（税込）

【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場したのは、一点投入で華やぎとあたたかみを添えてくれそうな、ラメ入りのフェザーヤーンカーディガン。ベーシックなクルーネックなので合わせやすく、ボタンを留めてプルーオーバーとして着ても着映えそうです。

デコルテラインを美しく演出するスクエアネック

【ハニーズ】「ヒアルロンスクエアネック」\2,680（税込）

デコルテラインが美しく見え、女性らしい雰囲気をまとえそうなスクエアネックのトップス。落ち着いた印象のくすみブルーなので、カラートップスを着慣れない人も取り入れやすい一枚です。ほどよくフィット感があるので、インナー使いにもおすすめ。ヒアルロン酸加工がされているので「しっとりソフトな風合い」（公式サイトより）を楽しめるのも魅力です。

writer：Emika.M