侍指揮官がドジャースの大谷翔平（31）の起用に関して注目発言をした。

大谷翔平のWBC二刀流実現は絶望的か…侍J首脳陣が恐れる過保護なドジャースからの「ホットライン」

7日、野球教室を行った侍ジャパンの井端弘和監督（50）は、すでにWBCへの出場を表明している大谷について、「非常にありがたい」としたうえで、起用法については「当然、両方（投打）行ってほしいが、来季に向けて体を動かしていないので、こちらから言うことはない」と言及。打順については上位での起用プランを明かした一方、「投手をやらないとなると投手を確保しないといけない。投手をやるとなると、野手を1枠どうするか。2、3パターンを用意しておく必要がある」と、二刀流での出場可否によってメンバー選考が流動的になるとした。

大谷が投げることができれば、投手登録とすることで野手枠に余裕が生まれる。一方、野手専念となれば別に投手を招集する必要がある。大谷次第で代表メンバーが決まるといっていい。

複数の関係者によれば、WBCに出場する20カ国は今月3日締め切りの35人の暫定ロースター（メンバー）を提出した。あくまで暫定であり、本大会の30人のロースターの締め切りは来年2月3日。大谷の登録方式の決定まで、時間の余裕はあるにはある。

しかし、11月に強化試合を行った韓国はすでに、1月9日から21日までサイパンで行うキャンプメンバー29人を発表。メジャー組を除いた国内組の代表候補が参加するとはいえ、本番に向けて着々と準備を進めている。

メジャーリーガーの大半は、現時点で参加可否が確定していない。大谷や米国代表のジャッジ（ヤンキース）らのメンバー入りはあくまで特別だ。メジャー組の動向がハッキリしないうえ、大谷の起用法が決まらないとなれば、国内組の選考も難しくなる。井端監督もさぞ頭が痛いだろう。

「まして侍Jは、優勝候補の米国やドミニカ共和国などとは違い、読売新聞社からの出向者が社長を務め、役員も12球団からの寄せ集め組織。『侍ジャパン強化委員会』は存在するものの、選手選考、勧誘など編成、チーム運営の強力な権限を持つGMやフロントが不在です。事実上、井端監督が編成トップの仕事を兼務する形になっている。日本と同じくGMがいない韓国にしても、KBO直下でプロ野球監督経験者らが要職を務める『戦力強化委員会』が権限を持ち、チーム運営を主導している。前任の栗山英樹監督は日本製ロジンの使用許可を得たことをはじめ、大谷やダルビッシュ（パドレス）らメジャー組の起用法、選手の年俸保険の問題などで東奔西走。井端監督も他国の指揮官以上にやるべきことが多く、大きな負担を抱えているのが実情です」（日本代表関係者）

前回大会では大谷がらみのトラブル発生

まして、大谷が侍J入りするとなれば、相応の待遇が不可欠だ。

前回大会時は米国のキャンプ地から東京を経由し、チャーター機で名古屋入り。新幹線で大阪、東京に移動する際には、自身がスポンサー契約を結ぶ「BOSS」のスーツ着用が特別に認められた。

「今回も名古屋で行われる中日との練習試合から合流するとすれば、侍Jは大谷へのチャーター機の手配はもちろん、名古屋から強化試合がある大阪、さらに1次ラウンドが開催される東京への移動に特別態勢を敷く必要があるでしょう。大谷は前回大会時、ファンや他の乗客への配慮もあり新幹線での団体行動に難色を示したと聞いている。まして今回は前回以上に人気、注目度がアップし、真美子夫人と結婚して幼い子どもとペットのデコピンの家族も抱えている。大谷が家族と一緒に行動するかはともかく、他の選手と同じ待遇というわけにはいかないでしょう」（前出の関係者）

前回大会の日本滞在時には、トラブルが起きたという。さる球界OBがこう明かす。

「大谷は投手兼野手として、他の選手の倍以上の練習、調整時間を要する。1日10時間といわれる睡眠時間も確保しないといけない。一方、侍メンバーはグラウンド外にもやるべきことがある。スポンサーやライツホルダー関連の仕事です。練習場所は試合会場の東京ドームでやりくりしたものの、グラウンド外の仕事の調整がうまくいかず、関係者を右往左往させた。マネジメントを担当する侍ジャパンと大谷とのコミュニケーション不足が招いたともっぱらです」

井端監督は栗山前監督とは違って大谷との関係性は薄い。大谷にとって栗山前監督は日本ハム時代の恩師で気心が知れていた。本来は予定になかった米国との決勝戦での抑え登板も栗山監督だったからこそスムーズに事が進んだといっていい。

「栗山前監督でさえ、大会前の宮崎での強化合宿中、日本製ロジンの使用以外に、『大会本部に100個くらい要望を出した』ものの、『全然通らないけど』と表情を曇らせていたほど。やることなすこと、WBCIやMLBの許可がいる。しかも大谷の起用はドジャースとの密なコミュニケーションが必要。ドジャースの要求ばかりのんでいては、井端監督は思い切ったタクトを振れない。大会本部やドジャースに対して、毅然とした交渉力が求められる。大谷の生活環境も含めて、侍Jの強力なバックアップが不可欠です」（前出のOB）

ライバル国よりも組織として権限がない侍ジャパンが、井端監督をしっかりとサポートし、大谷を満足させることができるのか。

◇ ◇ ◇

ところで大谷といえば、その「意外な発言」が注目を集めている。WBC参加にあたり若手選手へのメッセージを求められたときのこと。そこで話したことが、どうやら佐々木朗希にとってはこれ以上ないほど耳が痛い内容だったというのだ。いったいどういうことか。

