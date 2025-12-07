サッカー・Jリーグのアルビレックス新潟は7日、船越優蔵氏が来季の新監督に就任すると発表しました。

今季J1で戦った新潟は4勝12分け22敗(勝点24)で最下位に沈み、来季からのJ2降格が決定。6月からチームを率いていた入江徹監督の退任を発表していました。

船越新監督は現役時代、2002年から2006年まで新潟に所属。引退後は指導者の道を歩み、今年はU-20日本代表の監督を務め、U20アジアカップではベスト4、U-20ワールドカップはベスト16という結果でした。

▽船越優蔵新監督コメント

来季より、アルビレックス新潟の監督に就任することになりました、船越優蔵です。

選手として、指導者としても歩ませてもらった大切なクラブを率いる機会をいただき、光栄であると同時に大きな責任を感じ、身の引き締まる思いです。そして今、私の掲げる目標はただ一つ、このチームを必ず「進化」させることです。