国際サッカー連盟（FIFA）は21日、最新の女子FIFAランキングを発表した。前回発表された昨年12月のランキングでは8位だった日本女子代表(なでしこジャパン)。先月に開催された『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』で優勝を果たすと、今月行われたアメリカとの国際親善試合3連戦では、1勝2敗と繰り広げ、順位を3つ上げて5位に浮上した。また上位陣では、首位スペインと2位アメリカは順位をキープし、3位にイングランド