あんな１年は二度と送りたくない。それほどまでに辛くて、長いシーズンだった。鹿島つくばジュニアユースから市立船橋高に進学し、１年次から出場機会を掴んできたDF篠崎健人（３年）にとって、高校２年生だった昨季は思うようにいかなかった。高校１年生の頃から世代別代表に招集され、昨年４月にはU-17日本代表の一員としてU-17アジアカップに参戦。３バックの右で３試合に出場し、U-17ワールドカップの出場権獲得に貢献した