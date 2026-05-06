［U-17アジア杯］日本 ３−１ カタール／５月５日／King Abdullah Sports City Pitch C Futureこれぞ10番の仕事だ。風上を取った前半に先制を許し、U-17日本代表には重苦しい雰囲気が漂う。そうした嫌な流れを断ち切ったのがMF北原槙（FC東京）だった。５月５日、U-17ワールドカップの最終予選を兼ねたU-17アジアカップがサウジアラビアのジェッダで開幕し、小野信義監督が率いるU-17日本代表は、グループステージ初戦でカター