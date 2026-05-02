圧倒的なパフォーマンスでクリーンシート達成の荒木琉偉ガンバ大阪の18歳GK荒木琉偉がスーパーセーブ3連発で5-0の快勝に導いた。百年構想リーグ第14節ヴィッセル神戸戦でプロ初のクリーンシートを達成。4試合連続先発の若き守護神は序盤に1本、前半終了間際に2連続ストップ、後半には魂の顔面ブロックと窮地を救うセーブを見せた。これぞ新守護神。身長195センチの18歳がゴールに立ちはだかった。前半7分、フリーで打たれたMF