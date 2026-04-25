[4.25 練習試合 U-17日本代表 3-2 日本大 JFA夢フィールド]AFC U17アジアカップに臨むU-17日本代表のMF北原槙(FC東京)が日本大との練習試合の後半、1-2のスコアから攻勢の中心を担うと、自ら獲得したPKと鮮やかなループシュートで2得点の大活躍。苦しい時に結果を出す“10番”の仕事を全うし、「チームが劣勢の状態で自分がこうやってゴールを決めることによって自分にもっとボールが集まってくると思うし、頼られる存在になれる