昨年8月にお笑い芸人・やす子（27）への、SNS上での不適切投稿により、表舞台から姿を消したフワちゃん。

しかし、11月7日に《皆さまご無沙汰しております》という書き出しと共にプロレスのリング上で正座をした写真をXに投稿し、1年4カ月ぶりに沈黙を破った。

また同日、女子プロレス団体「スターダム」が行った後楽園ホール大会の舞台に電撃登場し、不適切投稿についての反省を述べつつ、同団体に所属することを宣言。“本職プロレスラー”として再び表舞台へ復活し、それ以来日々トレーニングなどの下積み姿をSNSに投稿し、ファンを楽しませている。

復活宣言時の《自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」というポストの通り、真剣にプロレスに向き合うフワちゃんの姿は、世間からも歓迎ムードで迎えられている様子。とはいえ、炎上によって“取り返しのつかない”ものを多く失ったことも事実。

不適切投稿の翌日に放送予定だったニッポン放送の『フワちゃんのオールナイトニッポン0』（ニッポン放送）は放送休止となり、その後番組からの降板も発表された。他にもレギュラーを務めていた『行列のできる法律相談所』（日本テレビ系）への出演シーンがカットされ、その他の出演番組でも同様の対応が相次いで取られた。

そして’22年10月より出演していたスマートフォン「Google Pixel」のCM動画も非公開となり、Googleは《他者を尊重しない行為に関しては厳格なポリシーを有しています》と説明していた。

実はこのとき、“不適切発言以外にもGoogleを怒らせたのでは？”とSNS上で囁かれる出来事が――。

「炎上後、フワちゃんはやす子さんに対してXで謝罪文を投稿しましたが、その投稿が行なわれのはGoogleが提供するAndroid端末ではなく、iPhoneから投稿されていたのではないかと、週刊女性Primeが報じました。Googleにとってド競合であるAppleのiPhoneを、Google PixelのCM動画に出演していたフワちゃんがメインに使っていた疑惑が浮上したのです」（ITジャーナリスト）

そして、このフワちゃんの“iPhone疑惑”について復活によって進展が。

「11月23日に行われたXの使用改定によって、ユーザーがアカウントにアクセスをしている国と使用している端末についての情報を第三者も確認できるようになりました。この機能を利用してフワちゃんのアカウントを確認すると、《接続元 Japan app store》と表示され、Appleが運営するアプリストアで提供されているアプリを使用していることが判明し、改めて“やはりiPhoneを使っているのでは？”といった指摘がSNS上では相次ぎました。とはいえ、この機能には誤りを報告する声も相次いでおり、必ずしも正しい情報とはいえないので、真偽の程は定かではありません。そもそもフワちゃんはもうGoogleとの広告契約は終えているでしょうし、どこの携帯を使おうが自由ではありますが」（前出・ITジャーナリスト）

契約も終わった今、自由にiPhoneを使い生活をしているのか、今もGoogleへの操を立てているのか。真相が明かされる日は来るのか。