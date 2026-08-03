CM
『CM』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
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バイク事故で右膝下を失った元競泳選手が義足で歩み直す
文春オンライン
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青島と鬼塚が復活し、おじさん俳優がエンタメ界で存在感を放つ理由
青島役の織田裕二や鬼塚役の反町隆史が長年ぶりに主役として復活した
現代ビジネス
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リタイア後に念願の海外旅行も「楽しめない」50代以上が語る切実な声
「若いうちに行く」が43％で最多だが、50代以上の体力低下を嘆く声が目立つ
CHANTO WEB
2026年8月8日
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及川光博が一般女性との再婚を発表、新しい命を授かったことも報告
お相手は一般の方のため詳細は非公表とし、取材自粛を呼びかけている
日刊スポーツ
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BLACKPINK10周年騒動でジスがファンへ謝罪のメッセージを投稿
YGエンタが直前告知した10周年ミート＆グリートの内容がファンの反発を招いたとのこと
スポーツソウル日本版
2026年8月7日
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習近平政権の愛国主義教育が後押し、中国各地で抗日体験施設が急増
2024年施行の愛国主義教育法が観光施設に愛国心醸成の役割を義務づけたという
プレジデントオンライン
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フワちゃんが渡米中に飛行機乗り遅れ、軽い投稿に批判の声
女性自身
2026年8月6日
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カワサキがZシリーズ最強200馬力のZ H2 SEを9月5日に発売
Zシリーズ史上最強の200PSを誇るスーパーチャージドエンジンを搭載している
くるまのニュース
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佐野海舟・航大兄弟の移籍金が計140億円、森保監督も加わりUDNが急成長
日刊ゲンダイDIGITAL
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トランプ大統領がヘグセス国防長官に不満、米軍のミサイル備蓄不足が深刻化
日テレNEWS NNN
2026年8月5日
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Starlinkとの競争で加入者が激減したHughesnetが連邦破産法の適用を申請
Starlinkとの競争で加入者が156万人から68万人超まで激減したことが主因
GIGAZINE（ギガジン）
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カワサキがスーパーチャージャー搭載の「Z H2 SE」を247万円で発売
998ccスーパーチャージドエンジンを搭載し、最高出力200PSを誇るフラッグシップ機
くるまのニュース
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SixTONES・田中樹「SABON」のアンバサダーに就任、新CM公開も
8月5日より新CM「SABONでOff」篇と「香りでON」篇のTV放映が開始される
モデルプレス
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スタイリストが指摘する、職場で着てはいけないポロシャツの特徴とは
薄手Tシャツやゴルフ用ポロシャツはビジネスシーンに不向きだという
プレジデントオンライン
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米軍が対イラン作戦でミサイルを使い切り、中露への抑止力低下を懸念
ATACMSとPrSMの地対地ミサイル大半を使い切ったとロイターが伝えた
共同通信
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ミュージカル「ケロロ軍曹」が音楽担当の降板と交代を発表
音楽担当Yu氏こと鈴木裕容疑者がわいせつ行為の疑いで逮捕と報じられ降板に
よろず~ニュース
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新大阪駅の女子トイレ不具合、JR西日本が回送新幹線を開放して対応
JR西日本は回送列車をホームに停め、トイレを開放する対応をとった
まいどなニュース