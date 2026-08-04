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『広告』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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Xがクリエイター報酬制度を刷新、オリジナル投稿を重視する新プログラムへ
新制度ではオリジナルコンテンツのみを報酬対象とし転載や自動投稿は除外される
おたくま経済新聞
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サイゼリヤの定番メニューが「化ける」知らなきゃ損なアレンジ法
イカ墨ペンネに野菜ソースを追加する130円アレンジが特に好評とのこと
CHANTO WEB
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ナンプラー不要で作れる鶏肉フォー、澄んだスープがちゅるん麺に絡む
鶏むね肉を茹でた旨味たっぷりスープと乾麺フォーが主役の一品で
オレンジページ☆デイリー
2026年8月7日
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SNS型投資詐欺の被害急増を受け、7省庁が大手5社に対策強化を要請
グーグルやメタなどSNS大手5社に広告主の本人確認徹底などを求めた
読売新聞オンライン
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フジテレビ親会社が広告収入の回復などにより160億円の黒字に転換
読売新聞オンライン
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黒木啓司が妻・宮崎麗果にDVか TikTokの意味深動画は接近禁止の妻宛？
離婚協議中の妻へのDVで保護命令が出ていたにもかかわらず複数回連絡したとのこと
NEWSポストセブン
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田中圭の不倫騒動後初の連ドラ主演、テレ東が来年1月に起用か
日刊ゲンダイDIGITAL
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元K-POP練習生ハン・ソヒが熱愛認定から一転否定、再び注目集める
「私の男」と認めたかのような投稿の翌日に「恋人はいない」と否定に転じた
サーチコリアニュース
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著名人の声にもパブリシティ権が適用されると法務省検討会が報告
FNNプライムオンライン
2026年8月6日
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宣伝費ゼロ・開発2人の日本製ゲームが1カ月で1500万本を売り上げた理由
宣伝費ゼロながら発売1カ月未満で世界1500万本を売り上げたとのこと
プレジデントオンライン
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映画ちいかわの灰色の島民たちが問いかける、共同体の罪と責任
灰色の島民たちが責任の匿名化を体現し、善悪の判断を観客に委ねるという
プレジデントオンライン
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人気加工アプリ「SNOW」がステマ規制に違反、消費者庁が措置命令を出す
SNOWがインフルエンサーに電子ギフト券を提供し、PRと明示せずにXへ投稿させていたという
日テレNEWS NNN
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地面師・ルフィグループを取材したライター2人が語る現場のリアル
NEWSポストセブン
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「SNOW」運営に措置命令 広告と明示せずに自社サービスを宣伝させたか
共同通信
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TIME誌が人間とAIクローラーに異なるページを配信、AI向けには広告も挿入
AI向けページにはMarkdown形式の本文に加え、広告主情報が埋め込まれているとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
2026年8月5日
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デザイン会社の倒産が過去最悪ペースで進行 AIの台頭が影響したか
生成AIの普及でクライアントが自社制作に移行し受注が激減したとみられる
内外タイムス
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スタイリストが指摘する、職場で着てはいけないポロシャツの特徴とは
薄手Tシャツやゴルフ用ポロシャツはビジネスシーンに不向きだという
プレジデントオンライン
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角栓がニュルッ、歯茎がグラグラ…嫌悪感を煽る広告に「気持ち悪い」の声
杉山大介弁護士によると「気持ち悪い」だけでは法規制は困難だという
弁護士JPニュース